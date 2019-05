18.05.2019

Ralph Brinkhaus kommt

Fraktionsvorsitzender der Union zu Besuch

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus kommt am Dienstag, 21. Mai, um 16.30 Uhr in den Nördlinger Schrannensaal. CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange sagt: „Wir freuen uns sehr, dass dieser bedeutende Bundespolitiker nach Nördlingen kommt. Wir sind 2009 gemeinsam in den Bundestag eingezogen und ich schätze ihn seitdem sehr. Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden im vergangenen Herbst, ist es ihm schon in den ersten Monaten gelungen, unserer Fraktion ein starkes und eigenständiges Profil zu geben.“ Nach einem kurzen Empfang wird Brinkhaus eine Rede zur aktuellen politischen Lage mit besonderer Berücksichtigung der Europawahlen halten. CSU-Ortsvorsitzender Steffen Höhn: „Das ist eine einzigartige Chance, diese interessante Persönlichkeit des Berliner Politikbetriebes hier in Nördlingen live zu erleben.“ (pm)

Themen Folgen