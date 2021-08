Geldtresor wird in Reimlingen gestohlen

Ein Tresor ist in Reimlingen aus einer Verkaufshütte gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in einer Verkaufshütte am Mittelweg in Reimlingen einen kleinen Tresor aus der Holzwand gehebelt und diesen entwendet, wie die Polizei mitteilt.

Im Tresor sei ein geringer Bargeldbetrag gewesen. Zeugen, die in diesem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)