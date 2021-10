Reimlingen

vor 20 Min.

Wenn Pianist und Sänger alles abverlangt wird

Stéphane Bölingen brillierte am Flügel aus dem Jahr 1926, Manuel Kundinger zog die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem Gesang in den Bann.

Plus Das Duo aus Manuel Kundinger und Stéphane Bölingen tritt im Reimlinger Kulturstadl auf und zeigt nicht nur die Virtuosität von Richard Strauss.

Von Bernhard Schulze

Die Stimmung in diesem dörflichen Stadl ist schon eine besondere. Das Publikum sitzt an Tischen, es gibt Getränke, man fühlt sich wie bei einem Hauskonzert. Das von den Künstlern Dargebotene allerdings bewegt sich auf höchstem Niveau und hätte so auch in den Konzertsälen vieler Großstädte stattfinden können.

