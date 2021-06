Schwäbisch Gmund

09:25 Uhr

Frau überschlägt sich im Auto und muss befreit werden

Ein scherer Unfall hat sich am Sonntagabend in Schwäbisch Gmünd ereignet. Mit ihrem Auto kollidierte sie mit einer Mauer, die 20-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik.

Themen folgen