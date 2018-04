vor 51 Min.

Senior fährt auf: 31-Jährige verletzt

Ein 83 Jahre alter Autofahrer bemerkt nicht, dass die junge Frau anhalten muss. Zwei Kleinkinder in ihrem Wagen überstehen den Unfall unverletzt.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, bei Fünfstetten einen Unfall verursacht. Der Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Wemding unterwegs. Vor ihm fuhr eine 31-jährige Autofahrerin, die nach links in Richtung Mündling abbiegen wollte. Wegen Gegenverkehrs musste sie aber anhalten. Der nachfolgende Pkw-Lenker bemerkte das zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich die vorausfahrende Fahrerin mutmaßlich leicht, berichtet die Polizei. Ihre beiden Kleinkinder im Fahrzeug blieben ebenso unverletzt wie der Unfallverursacher und seine Beifahrerin. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro beziffert. Die Autos blieben fahrbereit. (pm)