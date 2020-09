vor 33 Min.

So bunt war das Alerheimer Kürbisfest

Die Riesenkürbisse waren eine besondere Attraktion beim Kürbisfest in Alerheim. Sie wiegen zwischen 110 und 167 Kilogramm. Um so groß zu werden, benötigen sie viel Wasser.

Plus Die gesunde und leckere Speise lockt zahlreiche Besucher zum Kürbisfest nach Alerheim. Was dort geboten war und wie man Zierkürbisse von essbaren unterscheiden kann.

Von Helga Egetenmeier

Reich an Vitaminen und Mineralstoffen gilt der Kürbis weder als Obst noch als Gemüse, sondern ist mit seinen weltweit etwa 800 Sorten ein Fruchtgemüse. Dass diese vielen Sorten nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch verschieden zubereitet werden können, zeigte sich am Wochenende beim Kürbisfest in Alerheim. Organisiert vom Spargel- und Kürbis-Hof der Familie Straß, gab es neben Straß-Burgern mit Hackfleisch und Hokkaido auch Kürbis-Maultaschen, eine Kürbis-Curry-Quiche und die süße Engelshaar-Konfitüre. Diese ist nach dem goldenen Schimmer benannt, der durch die Fäden des Feigenblattkürbis’ entsteht, erklärt Sabine Straß, die die Kürbispflanzen auch deshalb schätzt, weil sie eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde sind.

Karlheinz und Sabine Straße führen seit 20 Jahren ihren Familienbetrieb.

Ihren Spargelanbau mit Kürbissen zu ergänzen, sei die Idee seiner Frau gewesen, sagt Karlheinz Straß. Und dass sie nun, trotz der Corona-Krise, einen Weg gefunden haben, ihre diesjährige Feier zu „20 Jahre Familienbetrieb Spargel- und Kürbishof Straß“ auszurichten, freut das Ehepaar. Sie hätten Rücksprache mit dem Landratsamt gehalten, um diese zwei Festtage entlang der nötigen Hygieneregeln umzusetzen. Deshalb verzichteten sie auf den Verkauf von Getränken. Essen gab es, zubereitet hinter durchsichtiger Folie, nur zum Mitnehmen. Wie nun üblich, gehörte das Tragen von Mund-Nasenschutz-Masken ebenso dazu, wie die Bereitstellung von Spray zur Desinfektion. Und um die nötigen Abstände einzuhalten, führte eine Einbahnstraße an den ausgestellten Kürbissen, die so wohlklingende Namen tragen wie Delicata, Butternuss, Patisson, Hokkaido, Spaghetti-, Gorgonzola- und Turbankürbis, vorbei.

Viele aus Kürbissen gebaute Figuren und Szenerien

„Schön wie ein Blumenstrauß“ seien die Kürbisse anzusehen, freute sich Karlheinz Straß, und meint, gerade in diesen bedrückenden Zeiten sei es wichtig, etwas zu haben, das positiv stimmt. Welche Begeisterung bei der Ausgestaltung des Festes mit am Werk war, zeigten die vielen aus Kürbissen gebauten Figuren und Szenerien. Dort lag eine Familie im Garten am heimischen Swimmingpool, da fuhr der Fruchtgemüse-Rocker vom MC Kürbis auf seinem Motorrad, zwei Kürbismannschaften spielten gegeneinander Fußball und am Brunnen spuckte eine Gestalt aus bunten Kürbissen Wasser aus dem Mund.

Der „Motorradfahrer vom MC Kürbis“ war in Alerheim zu sehen.

Silke Paulus aus Ellwangen, die Sabine Straß auf dem dortigen Wochenmarkt kennengelernt hat, feierte mit ihrem Stand selbstgefertigter Tücher und Taschen aus Bienenwachs ihre Premiere in Alerheim. Coronabedingt arbeitslos geworden, machte sie sich mit ihrem Hobby selbstständig und verkauft nun ihre Alternative zur Plastikverpackung. Auch Iris Neu aus Ziswingen, die mit ihren „Mutsch’s Naturseifen“ an einem Stand vertreten war, hat, wie sie sagt, ihre Herzensangelegenheit zum Beruf gemacht. Es gehe es ihr darum, hochwertige, und damit gesunde, Naturprodukte herzustellen. So wurde die Vielfalt an Kürbisgewächsen durch zwei ökologische Angebote bereichert, die auch im Hofladen in Alerheim zu erwerben sind.

Auch vier Riesenkürbisse werden ausgestellt

Kaum verkäuflich, weil viel zu schwer zum Mitnehmen, waren die vier ausgestellten Riesenkürbisse, die Giganten, wie sie Karlheinz Straß nennt. Sie wiegen zwischen 110 und 167 Kilogramm und benötigten, im Gegensatz zu den anderen Kürbissen, die nicht gegossen werden mussten, täglich bis zu 200 Liter Wasser. Diese sortenreinen Früchte tragen nur drei bis fünf Samen in sich, die er gerne weiterzüchten würde, sagt Straß, weshalb er ein „Kürbis-Schlachtfest“ plant.

Getroffen von der Coronakrise, hat sich Silke Paulus selbstständig gemacht.

Sortenrein ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um die Unterscheidung zwischen essbaren und Zierkürbissen geht. Karlheinz Straß kennt dafür einen Trick: den Kürbis anschneiden und mit der Zunge testen, wenn es bitter schmeckt, ist der Kürbis nicht zum Essen geeignet.

