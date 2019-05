00:34 Uhr

Spaziergang mit Markus Ferber

Treffpunkt ist am Kriegerbrunnen

Der Europa-Abgeordnete Markus Ferber kommt nach Nördlingen – und unternimmt mit Bürgern einen Spaziergang. Treffpunkt ist am Donnerstag, 16. Mai, um 14 Uhr am Kriegerbrunnen. CSU-Ortsvorsitzender Steffen Höhn sagt in einer Pressemitteilung: „Europa ist doch weit weg! Diesen Satz hört man immer wieder. Aber tatsächlich beeinflusst Europa unseren Alltag heute schon enorm.“ Im Rahmen des Rundgangs durch die Altstadt will Ferber anschaulich an verschiedenen Beispielen erklären, was Europa regelt, wie Europa funktioniert und wofür er in Brüssel eintritt, so die Pressemitteilung weiter. (pm)

