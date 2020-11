20:00 Uhr

Stadtrat berät über Sozialwohnungen in der Straße Am Weißen Kreuz

Plus Der Oettinger Stadtrat kommt am Donnerstag zur Sitzung im Rathaus zusammen. Weshalb die Sitzung unterbrochen werden muss.

Von Verena Mörzl

Das alte Gebäude am südlichen Ortseingang Oettingens ist längst abgerissen, erst in der Donnerstags-Sitzung hat der Oettinger Stadtrat allerdings entschieden, wer das Gebäude mit sechs Sozialwohnungen Am Weißen Kreuz bauen wird: Mit dem wirtschaftlichsten Angebot, so sagte es der designierte Bauamtschef Stefan Mayer dem Gremium im Foyer des Rathauses, habe die Firma Taglieber aus Oettingen den Zuschlag bekommen. Dem Beschluss ging eine außergewöhnliche Sitzung voraus.

Denn CSU/FWG-Fraktionsvorsitzender Thomas Fink beantragte vor der Abstimmung eine zehnminütige Sitzungsunterbrechung, die zunächst und auch noch im Anschluss Verwirrung im Gremium auslöste. Nach der Unterbrechung sagte Fink: „Zukünftig sollte bei solch großen Maßnahmen zuerst der Bauausschuss sprechen, sobald die Details bekannt sind; dann der Finanzausschuss bezüglich der Finanzierung, dann der Hauptausschuss und dann erst soll im Stadtrat die Entscheidung getroffen werden.“ Diesbezüglich wolle seine Fraktion auch noch einen Antrag stellen.

Sitzungsunterbrechung im Oettinger Stadtrat

Der Ersatzneubau kostet rund 890.000 Euro, rund 631.000 Euro bleiben nach Abzug der förderfähigen Kosten laut Bürgermeister Thomas Heydecker bei der Stadt Oettingen.

Robin Bhattacharyya ( SPD) sagte, er könne den Einwand nicht ganz verstehen, sei der Ablauf doch recht gewöhnlich gewesen. 2019 habe die Ausschreibung stattgefunden, dann seien die Mittel in den Haushalt eingestellt worden.

Rudolf Oesterle (PWG) wollte wissen, ob eine spezielle Bauausführung vorgeschrieben gewesen sei und ob zu einem Bau in Holzständerbauweise ein zweites Angebot vorgelegen habe. Stefan Mayer führte aus, dass es den Bewerbern freigestellt gewesen sei, ob sie ein Angebot in Holzständer- oder Massivbauweise vorlegen würden. Insgesamt habe es drei Angebote in Holzständerbauweise gegeben, die sich lediglich in der Heizart unterschieden hätten. Schließlich meldete sich Heydecker noch einmal zu Wort. Er sagte bezüglich des Antrags, dass er sich die Anmerkung zu Herzen nehmen würde und künftig länger vorberaten werden könne.

Der Beschluss über die Auftragsvergabe an die Firma Taglieber erfolgte schließlich einstimmig. Stadtrat Erwin Taglieber (CSU/FWG) war von der Beratung und der Abstimmung ausgeschlossen.

Die Sitzung umfasste noch weitere Themen wie die Sanierung der Kläranlage. Stadtbaumeister Klaus Obermeyer hielt seinen letzten Sachvortrag vor dem Ruhestand, wie Bürgermeister Heydecker sagte (Bericht folgt).

Träger des Goldenen Ehrenrings der Stadt Oettingen: Schweigeminute für Manfred Becker

Zu Beginn der Sitzung gab es eine Schweigeminute für den verstorbenen Träger des Goldenen Ehrenrings der Stadt, Manfred Becker. Er übernahm im August 1986 in einer für die Firma Moralt-Fertigelemente in Oettingen wirtschaftlich sehr turbulenten und schwierigen Zeit die Geschäftsführung und hat das Unternehmen in den 14 Jahren seines Wirkens zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Zargen- und Türenfertigung geführt.

Er habe es verstanden, als kluger, vorausblickender Geschäftsmann die richtigen Entscheidungen zum Wohl des Unternehmens und somit auch zum Besten der Stadt zu treffen. Aufgrund seiner bedeutenden und bleibenden Verdienste um den Standort Oettingen der heutigen Firma JELD-Wen überreichte die Stadt Oettingen Manfred Becker 1998 den Goldenen Ehrenring.

