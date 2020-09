vor 18 Min.

Unbekannte Täter brechen in Möttinger Jugendbude ein

Das Fenster der Jugendbude in Möttingen wird von den Dieben eingeschlagen. Wie hoch der Schaden ist.

In Möttingen haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Fensterscheibe der Jungendbude am Dorfplatz eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher auf der Südseite ins Innere und nahmen eine Geldkassette mit. Es fehlt nun ein dreistelliger Euro-Betrag, außerdem entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei in Nördlingen um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

