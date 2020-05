vor 18 Min.

Unbekannter fährt Auto in Nördlingen an

In Nördlingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen.

Das Auto ist zum Tatzeitpunkt an der Augsburger Straße abgestellt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

In Nördlingen hat ein Unbekannter am Donnerstag einen schwarzen BMW an der Frontstoßstange angefahren. Wie die Polizei berichtet, war das Auto in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Gelände einer Post- und Paketfirma an der Augsburger Straße abgestellt. Der Unfallverursacher soll sich laut Ermittlerangaben nach der Tat entfernt, und einen Sachschaden von rund 1500 Euro hinterlassen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nördlingen entgegen unter Telefon 09081/29560. RN

