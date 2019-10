vor 13 Min.

Unfall: Mit Frontladergabel gegen Auto gekracht

Bei einem Verkehrsunfall in Deiningen ist ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.

Im Kreisverkehr von Deiningen übersieht der Fahrer eines Traktors ein Auto.

Im Kreisverkehr von Deiningen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Das Arbeitsgerät eines Traktors stieß dabei in einen Pkw, berichtet die Polizei. Ein 68-Jähriger kam kurz nach 14 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt aus Richtung Gewerbepark und wollte in den Kreisel einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, 41-jährigen Autofahrer. Die Frontladergabel des Schleppers, die zum Unfallzeitpunkt laut Polizeibericht nicht ordnungsgemäß nach oben gestellt war, stieß in den Heckbereich des Autos. Es entstand dadurch ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (pm)

