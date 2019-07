12:10 Uhr

Unfall auf Kreuzung: 20.000 Euro Schaden

Ein 19-Jähriger übersieht ein Auto an einer Stopp-Stelle und verursacht so einen Unfall.

Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall bei Wechingen entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 19-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kreuzung zur Staatsstraße 2221. Er hielt zunächst an der Stopp-Stelle an, fuhr dann aber wieder los, um abzubiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Oettingen fahrenden Pkw eines 39-Jährigen. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Fahrzeuge zusammen und wurden jeweils im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Fahrer blieben unverletzt. (pm)

Themen Folgen