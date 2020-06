vor 19 Min.

Unfall mit Rennradfahrer an der Unterführung in Nördlingen

Ein Auto touchiert mit dem Außenspiegel den Radfahrer, der stürzte und dadurch verletzt wurde. Die Ursache für den Unfall an der Wemdinger Unterführung steht wohl schon fest.

In Nördlingen ist am Mittwochabend ein Radfahrer angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 38-Jährige mit seinem Rennrad von der Wemdinger Straße kommend in den Kreisverkehr ein und dann in Richtung Unterführung weiter. Ein Autofahrer fuhr von der Bürgermeister-Reiger-Straße in den Kreisverkehr ein und übersah den Radler, wohl wegen der Sonneneinstrahlung.

Das Auto touchierte mit seinem linken Außenspiegel den Radfahrer, der dadurch stürzte und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. RN

