Urbanem Gebiet steht nichts mehr im Weg

Südlich des Grafenfeldes in Oettingen soll ein urbanes Gebiet entstehen.

Stadtplanungsreform zielt auf bessere Mischung zwischen Wohnen, Freizeit und Gewerbe

Von Bernd Schied

Geht es nach den Mitgliedern des Oettinger Bauausschusses, steht der Ausweisung eines sogenannten „urbanen Gebietes“ südlich des Grafenfeldes und östlich der Bundesstraße 466 nichts im Wege. Wie berichtet, will dort das Unternehmen Holzbau Taglieber neben einer Musterhaussiedlung Wohnungen für Fachkräfte und Auszubildende bauen und zudem einen Informations-Pavillon errichten. Das Gremium empfahl dem Stadtrat, den dazu nötigen Aufstellungsbeschluss für den notwendigen Bebauungsplan zu fassen. Ein urbanes Gebiet erleichtert die Nachverdichtung in innerstädtischen Lagen und zielt auf eine bessere Mischung zwischen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Gewerbe ab. Diese Gebietskategorie wurde erst 2017 in die Baunutzungsverordnung aufgenommen.

Laut Günther Schwab, dem Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, ist das zuständige Landratsamt Donau-Ries mit dem Vorhaben grundsätzlich einverstanden. Auch der Naturschutz habe keine Einwände. Die Firma Taglieber müsse allerdings im Bebauungsplan einen bestimmten Wohnungsanteil für das Areal festsetzen. Darüber hinaus sollten die Wohnungen nicht nur für Mitarbeiter des Unternehmens, sondern grundsätzlich für alle Bürger zur Verfügung stehen, so Schwab. Möglich seien auf dem Gelände Häuser mit bis zu vier Geschossen. Erschlossen werde es über den Bahnhofsweg. In den Bebauungsplan fließe zudem ein Schallschutzgutachten ein.

Günther Schwab sprach von einer Premiere. „Ein Gebiet mit diesem Charakter gibt es im gesamten Landkreis noch nicht.“ Schwab erläuterte die Reihenfolge der weiteren Schritte bis zur Baureife: Aufstellungsbeschluss im Stadtrat, Änderung des Flächennutzungsplanes, Anhörung Träger öffentlicher Belange, öffentliche Auslegung der Pläne. Er rechne mit einer Verfahrensdauer von vier bis fünf Monaten.

Im Zuge der Erschließung des neuen, 2,1 Hektar großen Gewerbegebietes „Krebslache“ direkt am Ortsausgang Richtung Munningen sind archäologische Grabungen notwendig, wie Stadtbaumeister Klaus Obermeyer in der Sitzung mitteilte. Der Auftrag hierfür ging an die Firma Pro Arch aus Ingolstadt. Für die Kanal- und Straßenbauarbeiten sind laut Obermeyer inzwischen die Ausschreibungen erfolgt. Die veranschlagten Kosten: Kanal 275000 Euro, Straßenbau 227000 Euro.

Ein großes Ärgernis ist für die Stadtverwaltung nach wie vor die massive Verschmutzung der Toiletten am Oettinger Friedhof. Der Stadtbaumeister sprach von unmöglichen Zuständen, die man vorfinde, selbst wenn die Anlage zweimal pro Woche von einer Firma gereinigt werde. Der Bauausschuss verständigte sich vor diesem Hintergrund darauf, ab sofort die Toiletten nur noch an Tagen mit Beerdigungen oder Gedenkveranstaltungen offen zu halten. Bürgermeisterin Petra Wagner bedauert dies: „Es ist schade, dass wir zu einer solchen Maßnahme greifen müssen.“

