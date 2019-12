vor 22 Min.

Von Santana bis zu Ernst Mosch

Der Musikverein Fremdingen spielt in der voll besetzten Turnhalle sein Weihnachtskonzert – und zeigt, wie gewaltig eine Blaskapelle klingen kann

Von Peter Urban

Es war ein bewegender Moment, als der Dirigent der Stammkapelle des Musikvereins Fremdingen, Joachim Braun, vor dem zweiten Stück ans Mikrofon trat. Braun würdigte die unlängst verstorbene Querflötistin Magdalena Raubacher und widmete ihr als letzten Gruß eines ihrer Lieblingslieder, die „Gablonzer Perlen“. Seine Bitte, nach dem Stück nicht zu applaudieren, sondern in stiller Andacht zu spüren, dass Musik Himmel und Erde verbinden kann, war der emotionalste Augenblick des Konzertes, in dem buchstäblich die Zeit stehen blieb.

Begonnen hatte das Weihnachtskonzert des Musikvereins 1871 Fremdingen in der voll besetzten Turnhalle mit dem Auftritt der Jugendkapelle unter der Leitung von Daniel Stimpfle. „All I Want For Christmas“ von Mariah Carey versprach, was die Jugendkapelle scheinbar spielend leicht halten konnte: junge, frische Blasmusik und eine „unwahrscheinliche Weiterentwicklung“, wie der stellvertretende Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Theo Keller, der auch die Ehrungen vornahm, gerne konstatierte. Ob „Schmeicheleien“, ein Musical- oder Nena-Medley – da passte das Timing, der runde Klang überzeugte auf der ganzen Linie. Auch bei der Hymne auf Cortina d’Ampezzo, „Queen Of the Dolomites“, für das sich die Kapelle beim diesjährigen Wertungsspiel ein „Ausgezeichnet“ verdient hatte.

Wie gewaltig ein Blasorchester klingen kann, zelebrierte nach der Pause die Stammkapelle gleich mit einem „Parade Of The Charioteers“, dem Einmarsch der Gladiatoren aus dem Hollywood-Filmepos „Ben Hur“, um sich dann beim Operettenkomponisten Jacques Offenbach zu bedienen und dessen Tanznummern wie die „Barcarole“ oder „CanCan“ mit einem fröhlichen Augenzwinkern blasmusisch zu interpretieren. Darauf folgte Otto M. Schwarz’ „Leonardo“, ein wahrhaft kolossales Konzertwerk. Das war „progressive Blasmusik“ auf allerhöchstem Niveau, mit voller Wucht und doch unglaublich präzise gespielt.

Beim Boccaccio-Marsch von Franz von Suppé und einem Aladdin-Medley konnten sich die Zuhörer etwas erholen, um sich dann in einem monumentalen Schlachtengemälde, „Throne Of the North“, einer musikalischen Schilderung einer Schlacht um England, buchstäblich mittendrin zu fühlen. Zum Abschluss begab sich „Dirigent und Tausendsassa“ (Orignalton Laudator Theo Keller) Joachim Braun, der außerdem für zehn Jahre Dirigat geehrt wurde, mit seiner Kapelle nach Woodstock in den „Summer of ´69“ mit einem Medley von Jimi Hendrix „Purple Haze“ über Santanas „Soul Sacrifice“, in dem sich die fünf Schlagzeuger austoben konnten, bis hin zu Joe Cockers „With A Little Help Of My Friends“. Dieser Titel illustriert wohl am besten das, was den Musikverein Fremdingen ausmacht: die Harmonie, der Zusammenhalt, das Engagement und die wohl ehrliche Hilfe von Freunden für Freunde, in guten wie in schlechten Zeiten. Als Zugabe lieferten „die Freunde“ den Böhmischen Marsch von Ernst Mosch, wie um zu zeigen, dass sie auch Blasmusik klassisch können und schließlich, auch traditionell, „Tochter Zion, freue Dich“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium Joshua. Der Aufforderung Brauns zu der etwas veränderten Textzeile „jauchze laut, Fremdingen“ kam das Publikum gerne nach und sang kräftig mit. Es hatte auch einen begeisternden Konzertabend erlebt.

Themen folgen