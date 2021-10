Im Bann des Mondes

Plus Münsteraner Professor referiert in Mönchsdeggingen über die Ergebnisse der neuen Mondmission.

Die neue Mondmission ist im Zentrum eines Vortrags gewesen, der am Sonntag in Mönchsdeggingen gehalten wurde. Der Geopark Ries, die Freunde des Rieskrater-Museums und die Gemeinde Mönchsdeggingen präsentierten die Veranstaltung mit Professor Harald Hiesinger aus Münster.