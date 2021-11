Wallerstein

20:00 Uhr

Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein: „Der Tod darf kein Tabu sein“

Carl Eugen zu Oettingen-Wallerstein am Eingang zum Ruhebaum-Wald Harburg. Die Idee, einen Wald als letzte Ruhestätte zu nutzen, kam dem Erbprinzen zuerst abwegig vor.

Plus Carl Eugen zu Oettingen-Wallerstein gibt Menschen die Möglichkeit, in den Rieser Wäldern beerdigt zu werden. Er selbst schöpft an den Orten Ruhe und Kraft.

Von Lisa Gilz

Herr zu Oettingen-Wallerstein, was war Ihre erste Begegnung mit dem Tod?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen