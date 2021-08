Wallerstein

01.08.2021

Schulleiter Max Geiger: Emotionaler Abschied in Wallerstein

Plus Der Direktor der Maria-Ward-Realschule Wallerstein, Max Geiger, geht in den Ruhestand. Wie er verabschiedet wurde und was er in seiner Direktorenlaufbahn erreicht hat

Von Pauline Herrle

24 Jahre lang war er der Chef der Maria-Ward-Realschule in Wallerstein, sorgte für ein angenehmes und herzliches Schulklima, erlebte Höhen, überwand Tiefen und war bei den Eltern, Kollegen und Schülern ein geschätzter Ansprechpartner: Realschuldirektor Max Geiger. Doch auch diese lange wie erfolgreiche Ära geht zu Ende. Max Geiger legt sein Amt als Direktor der Maria-Ward-Realschule Wallerstein zum Schuljahresende 2021 nieder und geht in den Ruhestand. Kürzlich fand eine Abschiedsfeier für ihn statt, bei der ein Rückblick auf Geigers Lehrer- und Direktorenlaufbahn gegeben wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen