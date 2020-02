Warum Sportholzfäller 2020 beim Stabenfest sägen

Plus Das Nördlinger Stabenfest beginnt in diesem Jahr bereits am Freitag, 8. Mai. Sowohl beim Blaulicht-Nachmittag als auch bei der Stihl-Timbersports-Show ist der Eintritt frei. Das ist sonst noch geboten.

Singende Kinder, die durch die Altstadt ziehen, die Huldigung auf dem Marktplatz: Das ist das Nördlinger Stabenfest. Zumindest teilweise – denn neben dem Stabenmontag mit dem Umzug der Buben und Mädchen gibt es ja auch noch das Wochenende davor, an dem auf der Kaiserwiese gefeiert werden kann.

Nun war das Festzelt am Samstagabend, wenn die Rieser Nachrichten die Sieger ihres Maibaum-Wettbewerbs verkündet haben, meist brechend voll. Doch in der übrigen Zeit lief es beim Staben oft mau – oder wie Ordnungsamtschef Jürgen Landgraf es beschreibt: Das Fest habe „geschwächelt“. Bei schlechtem Wetter hätten die Beteiligten sogar draufgezahlt. Und deshalb gibt es 2020 ein ganz neues Programm zum Stabenfest-Wochenende, zu dem sogar ein Europameister erwartet wird.

Stabenfest Nördlingen 2020: Das Fest beginnt am 8. Mai

Los geht es am Freitag, 8. Mai, um 17 Uhr. Eine Stunde lang können die Festbesucher dann die Fahrgeschäfte auf der Kaiserwiese für nur einen Euro pro Fahrt nutzen, aufgebaut sein werden laut Landgraf ein Twister, ein Autoscooter, ein Kettenkarussell, ein Kinderkarussell und ein sogenannter Scheibenwischer: „Das Staben ist ein Kinderfest und das soll auch so bleiben.“ Die Buden mit Essen, Trinken, Schießständen und Losverkäufen öffnen ebenfalls am Freitag. Im Zelt, das wieder vom Unternehmen Papert aufgebaut und betrieben wird, spielt am Abend die Band „Junge Zillertaler“. Die Bierpreise bleiben auf dem Niveau von 2019: Der Liter Festbier vom Fürstlichen Brauhaus Wallerstein wird 8,20 Euro kosten, genauso wie das Radler. Den Liter Spezi gibt es für 7,50 Euro, den halben Liter für 3,80 Euro. 0,5 Liter Wasser kosten 3,30 Euro. Diese Preise gelten auch für die Mess’ 2020, wie der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates am Dienstagabend beschlossen hat.

Beim Blaulicht-Nachmittag am Samstag, 9. Mai, präsentieren sich das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr, das THW, die Polizei und eventuell auch die DLRG. Beginn ist um 13 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Gerade für Kinder gibt es viel zu entdecken – zum Beispiel, was so alles in einem Polizeiauto drin ist.

Stabenfest 2020: Timbersports-Show auf der Kaiserwiese

Am Sonntag, 10. Mai, kommt die Stihl-Timbersports-Show auf die Kaiserwiese. Nationale und internationale Meister werden auftreten – die gibt es normalerweise im Ries nur im Fernsehen zu sehen. Die Stihl-Timbersports-Serie ist laut einer Pressemitteilung eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen, die ihre Wurzeln in Kanada, den USA und Neuseeland hat. Die Profisportler treten in verschiedenen Disziplinen an – beispielsweise im „Underhand Chop“. Dabei steht ein Sportler auf einem waagerechten Holzblock, den er von beiden Seiten mit einer handgeschliffenen Wettkampfaxt durchschlagen muss.

Am traditionellen Festumzug am Stabenmontag nahmen gestern rund 2000 Mädchen und Buben teil.

Bei dem Holzblock handelt es sich um eine Pappel mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern. Brayden Meyer hat diese Aufgabe bei seinem Weltrekord in einer Zeit von 12,39 Sekunden bewältigt. In Nördlingen wird auch die „Hot Saw“ zu sehen sein – eine getunte Motorsäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern. Der achtmalige deutsche Meister und Europameister von 2007, Dirk Braun, sowie der sechsfache deutsche Meister Robert Ebner kommen ins Ries. Der Eintritt zur Show vor der Ankerhalle ist frei. Bereits jetzt hätten ihn Interessierte aus den unterschiedlichsten Ecken Bayerns angerufen, berichtet Veranstalter Sebastian Haag, er und Landgraf erwarten tausende Besucher zur Show. In der Ankerhalle und auf dem Außengelände wird die Ausstellung „Pro Naturia“ zu sehen sein, bei der es um die Themen Garten, Wald und Feld geht – unter anderem kann man sich dort über Mähroboter oder Gartengeräte informieren.

Stabenumzug traditionell am Montag

Der Stabenmontag, 11. Mai, wird traditionell: Passt das Wetter, ziehen die Kinder ab 9.30 Uhr durch die Stadt. Angeführt wird der Festzug von der Knabenkapelle. Sollte die Fahne am Daniel ab 7 Uhr nicht zu sehen sein, fällt der Umzug wegen schlechter Witterung aus. Wer keinen Blick auf das Nördlinger Wahrzeichen werfen kann, kann sich auf der Homepage der Stadt informieren oder an den Türmer wenden: Telefon 09081/271813.