Geländewagen beim Überholen übersehen: 25.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich bei einem versuchten Überholvorgang in Wassertrüdingen ereignet. Die Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und prallten zusammen.

Ein missglücktes Überholmanöver hat zu einem Sachschaden von knapp 25.000 Euro in Wassertrüdingen geführt. Am Mittwochabend fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2221 von Wassertrüdingen kommend in Fahrtrichtung Ansbach. Gegen 18.30 Uhr startete der Mann einen Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Lkws mit Anhänger, wie die Polizei schildert.

Offensichtlich soll der Überholer jedoch eine 28-jährige Frau mit ihrem Geländewagen übersehen haben, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr befand. Trotz Ausweichmanövers der beiden Entgegenkommenden konnte ein - wie die Polizei schildert - für diese Verkehrssituation relativ glimpflich verlaufender Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Bei dem Aufprall wurde nach vorläufigen Erkenntnissen keiner der Beteiligten verletzt. Der mögliche Verursacher des Verkehrsunfalls muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. (pm)