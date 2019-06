vor 17 Min.

Weißwurst-Frühstück über Nördlingen: RN-Leser diskutieren mit OB-Kandidaten

160 RN–Leser fahren zusammen mit den Kandidaten für die Nördlinger Oberbürgermeisterwahl Riesenrad. Über welche Themen hoch über den Dächern der Stadt gesprochen wurde.

Von Anja Ringel

Eine Fahrt auf dem Riesenrad mit herrlicher Aussicht über Nördlingen. Dazu Weißwürste, Brezen und Bier. „So etwas hat man nicht alle Tage“, freute sich Winfried Köhler aus Wallerstein. Er war einer von 160 RN–Lesern, die am Samstag auf der Jubiläums-Mess’ auf dem Europa-Rad der Schausteller-Familie Kipp frühstücken durften. Die Nördlingerin Helga Schaal war ebenfalls begeistert: Sie habe sich die Fahrt viel wackliger vorgestellt und habe vorher noch überlegt, wo sie den Teller mit den Weißwürsten ablegen solle. Letzten Endes sei dann aber genügend Platz gewesen. Riesenrad sei das einzige Fahrgeschäft, das sie noch nutze, erzählt sie.

Über 5000 Leser haben bei unserer Aktion mitgemacht. Die 40 glücklichen Gewinner brachten ihre Kinder, Großeltern, Freunde und Bekannte mit. Zu viert oder zu dritt ging es dann in die jeweiligen Gondeln. Die Gespräche in luftiger Höhe drehten sich dabei nicht nur um das Frühstück und das anstehende Mess’-Wochenende, sondern auch um politische Themen.

Denn unsere Leser hatten in ihren Gondeln Besuch von Rita Ortler (SPD), Steffen Höhn (CSU) und David Wittner (PWG). Die drei bislang feststehenden Kandidaten bei der Wahl des Nördlinger Oberbürgermeisters im Jahr 2020 wechselten von Gondel zu Gondel und diskutierten mit unseren Lesern über ihre Wünsche und Vorstellungen. Helga Schaal sowie Hildegard und Herbert Assel sprachen zum Beispiel das Parkplatzproblem in der Nördlinger Innenstadt an. Die drei Kandidaten wurden aber auch auf das Hallenbad, das Mönchsdegginger Almarin oder Fahrradwege angesprochen.

Egal, welchen Beruf man ausübe – auf der Mess’ sitzen alle Nördlinger an einem Tisch. Darin waren sich die drei Politiker einig. Für Wittner ist die Mess’ eine feste Institution. Sie sei zudem immer anders: Wenn man zum Beispiel mit den Arbeitskollegen zur Brotzeit hingehe oder mit der Familie. Ortler erzählte, dass sie bei jedem Rundgang auf der Kaiserwiese etwas anderes entdecke und neue Eindrücke mitnehme. Die Touristen würden außerdem durch die Mess’ einen Eindruck von der Stadt bekommen. Es gebe trotz der Tradition in kleinen Schritten immer wieder etwas Neues auf der Mess’, sagte Höhn. Für ihn gehört Autoscooter-Fahren zu einem Mess’-Besuch dazu.

Nicht nur die drei Oberbürgermeister-Kandidaten, auch unsere Leser lieben die Nördlinger Mess’. Sandrina Köhler kommt aus Wallerstein, lebt aber inzwischen in Augsburg. Für sie ist die Mess’ immer wie Weihnachten, weil sie dort alte Freunde wiedersehe, erzählt sie. Barbara Reichert und Johanna Braun lieben alles an der Mess’. Das Drumherum sei einfach toll, sagen die zwei Frauen. Sie gehen schon von klein auf zur Mess’. Zum Ende der Riesenrad-Fahrt gaben die Gewinner dann noch etwas von ihrem Glück zurück: Sie spendeten fast exakt 500 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen.

Themen Folgen