vor 16 Min.

Wie Kater Carlo in Mönchsdeggingen vom Baum gerettet wurde

Plus Der junge Kater "Carlo" wollte bei einem Waldspaziergang zu hoch hinaus und saß fest. Erst nach einer kalten Nacht nahte die Rettung.

Von Alicia Geiger

Was tut man, wenn der Kater im Baum festsitzt und die Feuerwehr den kleinen Liebling auch nicht retten kann? Vor genau dieser Frage stand die Mönchsdeggingerin Cora Janik vergangene Woche.

Sie und ihr Partner hatten schon vor längerer Zeit zwei kleine Kater vom Verein „Samtpfoten“ bei sich aufgenommen und ihnen in Mönchsdeggingen ein neues Zuhause geschenkt. Dort haben Carlo und sein kleiner Freund genug Auslauf, um herumtollen zu können.

Kürzlich kam Carlo aber nicht wieder von seinem Streifzug zurück, obwohl er sich sonst bei solch schlechtem Wetter gern wieder ins Haus zurückzieht.

„Mein Partner ist dann raus und hat die Straße abgesucht“, so Janik. Gefunden habe er den Kater dann im nahegelegen Wald, maunzend auf einer Lerche in ungefähr 15 Metern Höhe. Der Ausreißer schien nicht mehr herunterzukommen. Der Kater sei vermutlich vor etwas davongelaufen und deshalb den Baum hochgeklettert. Mit der Leiter konnte das Tier nicht erreicht werden, deshalb wurde versucht, auf den Baum zu klettern. Aufgrund der ungünstigen Witterung musste dieser Versuch aber wieder abgebrochen werden. Letztlich musste das Paar Carlo schweren Herzens über Nacht im Baum lassen.

Mitarbeiter einer Fachfirma klettert in den Baum

Am nächsten Morgen rief Cora Janik dann die Feuerwehr. Da der Baum aber zu weit abseits des Weges stand, konnte auch kein Drehleiter-Fahrzeug den kleinen Kater retten. Letzten Endes wurde die Firma Schröppel Baumpflege aus Donauwörth verständigt, die dann auch gleich einen Mitarbeiter schickte. Werner Lettenbauer kletterte auf die morsche Lerche und rettete so den kleinen Carlo. „Werner Lettenbauer kam sehr schnell und dafür möchten wir uns bei ihm und der Firma Schröppel bedanken“, erzählte Cora Janik. Dem kleinen Carlo geht es gut und er spielt schon wieder im Wald. Nur von den Bäumen hält er sich hoffentlich in Zukunft fern.





