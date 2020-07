00:31 Uhr

Wohnwagen vom Lagerplatz gestohlen

31-Jähriger aus England in Augsburg vor Gericht

Ein 31-jähriger Engländer hat einen Wohnwagen in Möttingen gestohlen und musste sich deshalb nun in einem Strafprozess in Augsburg vor dem Amtsgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, sich am 17. Februar dieses Jahres gemeinsam mit einer weiteren Person Zutritt zum gesicherten Lagerplatz eines Unternehmens in Möttingen verschafft zu haben, dort einen Wohnwagen im Wert von rund 46500 Euro an sein Fahrzeug angehängt zu haben und damit davongefahren zu sein.

Dank der Videoaufnahmen einer nahe liegenden Tankstelle konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs ermittelt werden, das daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Am nächsten Tag bereits wurde das Zugfahrzeug zusammen mit dem Wohnwagen bei Lillers in Frankreich, nahe der belgischen Grenze, gefunden. Der Angeklagte räumte in der Verhandlung die Tat ein, in Deutschland war er bislang nicht vorbestraft.

Staatsanwalt Michael Nißl beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Verteidigerin Catharina Müller aus Augsburg plädierte auf ein Jahr und drei Monate zur Bewährung. Richterin Dr. Silvia Huber verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Eine Bewährungsauflage wurde nicht verhängt. Allerdings wurde die Einziehung eines Wertersatzes in Höhe von 46500 Euro angeordnet, was dem Wert des Wohnwagens entspricht. (linm)

