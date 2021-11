Ziswingen/Nördlingen

17:26 Uhr

Brand in Ziswingen: Kreisbrandrat sieht ein Problem für die Feuerwehren

In einer Lagerhalle im Mönchsdegginger Ortsteil Ziswingen hat es am Dienstag vergangener Woche gebrannt. Der Schaden beträgt wohl rund 200.000 Euro.

Plus Gleich zweimal hat es in der vergangenen Woche im Ries gebrannt. Wie es den Personen jetzt geht und welches große Problem der Kreisbrandrat für die Feuerwehren sieht und was die Betroffenen nach dem Feuer sagen.

Ein Teil des Dachs ist eingestürzt. Die Solarmodule sind teilweise verbogen, haben Dellen. Und wenn man ganz nah an den Eingang der Halle hingeht, riecht es leicht verkohlt. In Ziswingen brannte am vergangenen Dienstag eine Lagerhalle und führte zu einem Großeinsatz, wenige Stunden zuvor brannte es in Nördlingen. Wie ist die Lage eine Woche später?

