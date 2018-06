21:48 Uhr

Zwei Delikte bei einem Vergehen

Die Nördlinger Polizei erwischte Drogen-, Führerschein und Alkoholsünder an einem Tag

Am Freitagabend wurde bei Alerheim ein 44-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte zwar einen Führerschein dabei, ist aber aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den mitgeführten Führerschein hatte er bei der Fahrerlaubnisbehörde als verloren gemeldet. Folglich muss sich der Mann nun neben einem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen eines Vergehens der falschen Versicherung an Eides Statt verantworten. (pm)

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurden in Deiningen bei ein einem 20-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Einen Drogenschnelltest verweigerte der junge Mann. Nachdem dann eine Blutentnahme bei ihm angeordnet wurde, räumte er ein, Drogen konsumiert zu haben. Zudem wurde von den Polizisten im Auto des Mannes eine geringe Menge Marihuana vorgefunden. Er wird deswegen zusätzlich wegen unerlaubtem Rauschgiftbesitz zur Anzeige gebracht. (pm)

Fahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Oettingen bei einem 28-jährigen Pkw-Fahrer eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille festgestellt. Er musste sich deswegen einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (pm)