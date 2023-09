24-Jährige kracht in die Leitplanke

Die junge Autofahrerin will einem anderen Autofahrer ausweichen, der ihr die Vorfahrt nimmt.

Weil sie einem anderen Autofahrer ausweichen wollte, ist eine 24-Jährige am Freitag in die Leitplanke gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 53 Jahre alter Autofahrer gegen 18 Uhr in Alerheim von der Fessenheimer Straße auf die Staatsstraße einfahren. Dabei übersah er die auf der Staatsstraße in Richtung Fessenheim fahrende 24-Jährige, die Vorfahrt hatte. Die junge Frau konnte zwar noch ausweichen, prallte jedoch in die Leitplanke. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke ist etwas 1000 Euro hoch. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. (AZ)