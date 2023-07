400 Quadratmeter Heu verbrennen auf Feld in Alerheim

Ein Feld bei Alerheim gerät in Brand. Der Schaden ist hoch.

Ein Stoppelfeld ist am Samstag gegen 16 Uhr bei Alerheim in Brand geraten. Durch einen Defekt an einer Heupresse entzündete sich das Heu, wie die Polizei berichtet. Bis das Feuer durch die Feuerwehren Alerheim, Grosselfingen, Deiningen und Appetshofen gelöscht war, brannten etwa 400 Quadratmeter abgeerntetes Heu. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 bis 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.