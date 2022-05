4500 Euro Schaden wegen missachteter Vorfahrt in Alerheim

Beim Fahren aus einem Grundstück missachtet eine Frau die Vorfahrt eines anderen, beide Fahrzeuge kollidieren.

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.10 Uhr in Alerheim ereignet. Eine 31-Jährige missachtete nach Angaben der Polizei beim Einfahren von einem Grundstück auf die Hauptstraße einen von links fahrenden 38-jährigen Fahrer, und es kam zu einer Kollision. Die Frau stieß mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4500 Euro entstand. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. (AZ)