Getuntes Moped: 16-Jähriger fährt doppelt so schnell wie erlaubt

Die Polizei kontrolliert in Alerheim einen Jugendlichen, weil das Moped des 16-Jährigen viel zu schnell fährt. Ihm droht eine Strafanzeige.

Ein 16-Jähriger wird am Sonntag in Alerheim kontrolliert, als er etwa 90 Stundenkilometer schnell mit seinem Moped gefahren ist. Laut Polizeibericht hielten die Beamten den Jugendlichen gegen 17.20 Uhr an. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten feststellen, dass das Moped des Jugendlichen laut Zulassung maximal 45 Stundenkilometer fahren sollte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um ein technisches Gutachten erstellen zu lassen. Zudem hatte der 16-Jährige keinen erforderlichen Führerschein. Ihm droht eine Strafanzeige. (AZ)

