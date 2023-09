Alerheim

vor 34 Min.

Nahwärme in Alerheim: Bei der Standort-Suche gibt es Probleme

Plus In Alerheim soll ein Nahwärme-Netzwerk entstehen, doch der Standort der Heizzentrale ist offen. Welche Probleme es an den möglichen Standorten gibt.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

Die Mitglieder des Gremiums versicherten: „Damit kein Missverständnis entsteht: der Gemeinderat befürwortet die Nahwärme.“ Das sah auch Alerheims Bürgermeister Alexander Joas so. „Denn regionale Energie ist die beste Art der Versorgung und sie wird auch für die kommunale Wärmeplanung für uns sehr wertvoll“, ergänzte Joas. „Gerade deswegen ist eine offene Diskussion über das Vorhaben sehr wichtig“. Das war auch die Ansicht der Mitglieder des Vorstands der Nahwärme Alerheim-Mitte, die der Sitzung des Gemeinderats beiwohnten. Der Stand der Planung der Nahwärmeversorgung war das beherrschende Thema – vor allem der mögliche Standort.

Die Nahwärme Alerheim-Mitte hat die Gründungsprüfung erfolgreich absolviert und ist seit 5. September 2023 eingetragene Genossenschaft, so Vorstandsvorsitzender Manuel Rau. Sie wird getragen von 97 Anschlussnehmern. Aktuell erfolgt die Detailplanung.

