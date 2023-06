Wandlerschrank in Amerdingen gestohlen

Ein für eine PV-Anlage benötigter Wandlerschrank ist in Amerdingen entwendet worden. Nach den Dieben sucht nun die Polizei Nördlingen.

Aus einem Hof eines Wohnanwesens Am Purzelberg in Amerdingen haben bisher noch unbekannte Personen einen Wandlerschrank für eine Fotovoltaik-Anlage gestohlen. Der Schrank, der einen Wert in Höhe von ungefähr 3000 Euro besitzt, soll laut Bericht der Polizei Nördlingen in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag zum Diebesgut geworden sein. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

