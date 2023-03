76-jähriger Rieser attackierte seine Frau: Staatsanwalt wirft ihm Habgier vor

Plus Ein Rentner hat im Ries seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen. Deshalb steht der Mann jetzt in Augsburg vor Gericht. Eine große Rolle spielt ein Haus.

War es versuchter Mord oder versuchter Totschlag? Um diese Frage ging es in dieser Woche vor dem Augsburger Landgericht, dort muss sich derzeit ein 76-jähriger Rentner aus dem Ries verantworten, der seine Ehefrau attackiert hat. Zwar hatte das Gericht die Anklage zunächst auf versuchten Totschlag abgemildert, nun aber legte der Staatsanwalt mit weiteren möglichen Mordmerkmalen nach.