Das Duo Vortex ist in Auhausen auf den Spuren von Marco Polo unterwegs

Plus Tamara Soldan und Valentina Bellanova spielen als Duo "Vortex" in der Klosterkirche von Auhausen. Sie folgen der Route des Venezianers musikalisch.

Das Ensemble "Vortex" hat in der Klosterkirche Auhausen ein Konzert gegeben. Organisiert wurde es vom Verein Musica Ahuse, dessen Vorsitzende Ute Vieting den lateinischen Namen übersetzte: Auf Deutsch bedeutet "Vortext" Wirbel. Ihrem Namen machten die beiden Musikerinnen Tamara Soldan und Valentina Bellanova, beide aus Italien kommend und in Berlin lebend, alle Ehre.

Unter dem Titel „Orient und Okzident - Auf Reise mit Marco Polo“ brachten sie Musik aus der Zeit von 1100 bis 1400 zu Gehör. Den kulturgeschichtlichen Hintergrund beleuchteten sie durch Lesungen aus dem Bericht des Venezianers, der bekanntlich als erster (bekannter) Europäer den Orient, ja Asien einschließlich China, nicht nur bereist, sondern auch zur Unterhaltung und Unterrichtung seiner Zeitgenossen in Buchform beschrieben hat. Sein Tod jährt sich am 8. Januar 2024 zum 700. Mal.