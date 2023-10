Geparktes Auto wird in der Nacht angefahren

Ein Auto in Auhausen wird beschädigt, der Schaden ist vierstellig. Doch der Verursacher meldet den Unfall nicht.

Ein geparktes Auto ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22 Uhr und 1.45 Uhr in der Klosterstraße in Auhausen angefahren worden. Der unbekannte Unfallverursacher streifte nach Angaben der Polizei das geparkte Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Den Pflichten als Unfallverursacher kam der Fahrer oder die Fahrerin allerdings nicht nach. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)