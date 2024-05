Unfallflucht im Ries: 85-Jähriger schaut sich noch den Schaden an

Zwei Autos sind am Wochenende im Ries beschädigt worden. In einem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Eine Unfallflucht mit mehreren tausend Euro Schaden hat sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Schillerstraße in Oettingen ereignet. Laut Polizeibericht wurde ein grauer Opel Mokka an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte offensichtlich den geparkten Pkw und verursachte hierbei einen Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden.

Eine weitere Unfallflucht im Ries konnte aber aufgeklärt werden, diese hatte sich dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Baldingen am Samstag gegen 9.20 Uhr ereignet. Ein 85-Jähriger stieß nach Polizeiangaben beim Ausparken mit dem Fahrzeugheck gegen einen geparkten Opel und touchierte dabei die Stoßstange. Nach dem Anstoß sah sich der Verursacher den Schaden an, stieg aber dann unverrichteter Dinge wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert, weshalb die Unfallflucht schnell geklärt werden konnte. (AZ)