Basketball

vor 6 Min.

Nördlinger Angels müssen gegen ein erholtes Halle ran

Plus Der Gegner reist nach einer längeren Pause nach Nördlingen an. Die Rieserinnen haben noch eine Rechnung offen und hoffen auf eine Rückkehrerin.

Von Katja Gerstmeyr

Das erste Heimspiel des Jahres wartet auf die Eigner Angels und die Nördlinger Basketballfans. Kaum hat das neue Jahr begonnen, da absolvieren die Nördlingerinnen schon wieder einen straffen Zeitplan und bestritten bereits zwei anspruchsvolle Partien in 2022. Zuletzt legten die Damen um eine überragend spielende Sami Hill zwar gute Auftritte hin, es reichte jedoch gegen starke Gegnerinnen nie für einen Sieg. Die weniger ansehnliche Niederlage in Keltern am Mittwoch bedeutete dann unglücklicherweise auch noch das Pokal-Aus für das Team um Trainer Tony Imreh, dessen Ziel selbstverständlich das Erreichen des Top Four gewesen wäre. Es bleibt jedoch keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken, denn am Sonntag wartet mit den GISA Lions aus Halle schon der nächste Gegner.

