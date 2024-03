Diskussion auf der Bürgerversammlung über neue Bauplätze in Birkhausen

Plus Sollen in Birkhausen Bauplätze geschaffen werden? Der Bürgermeister reagiert zurückhaltend, weil Erschließungskosten zu hoch seien.

Die Haushaltslage und ihre Konsequenzen, neue Baugebiete und Appelle an die Bürger waren einige Themen der Bürgerversammlung in Birkhausen. „Meine Premiere als erster Bürgermeister“, begrüßte Georg Stoller die etwa 60 Anwesenden.

Die Übersicht zum Haushalt stand am Anfang: Der Abschluss 2023 von Vermögens- und Verwaltungshaushalt blieb unter der Planung. 5,2 Millionen Euro wurden für Investitionen ausgeben, 6,9 Millionen betrug der Verwaltungshaushalt. Haupteinnahmequellen waren Einkommens- und Gewerbesteuer mit 2,2 sowie 1,2 Millionen Euro. Die Prognose für 2024 geht von einer leichten Erhöhung der Einnahmen von 5,1 Millionen Euro auf 5,5 Millionen aus.