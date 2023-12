Birkhausen

Warum ein Birkhausener vor zehn Jahren nach Australien ausgewandert ist

Der Birkhausener Patrick Klein, hier mit Sohn Darian und Ehefrau Lucy vor dem Hafen in Sydney zu sehen, wohnt bereits seit zehn Jahren in Australien.

Plus 2013 zieht es Patrick Klein nach "Down Under". Mittlerweile hat er dort seinen Beruf gewechselt und eine Familie gegründet. Was er am Ries vermisst.

Von Nicolas Friese

Wenn es zu einer Fusion der englischen Sprache mit australischem Akzent und des schwäbischen Dialekts kommen würde, wäre Patrick Klein sicherlich einer der ersten Ansprechpartner. Im Gespräch hört man dem Birkhausener sowohl seine Rieser Vergangenheit als auch seine australische Gegenwart an: Immer wieder mischt er Begriffe aus dem Schwäbischen mit englischen Wörtern, erklärt manchen Sachverhalt auf Englisch, bevor er wieder ins Deutsche wechselt. "Mein Deutsch ist mittlerweile schlecht geworden", sagt er im Gespräch. Klein lebt seit etwa zehn Jahren in Australien. Die Entscheidung umzuziehen, fiel spontan. Ganz mit einem Wohnsitz im Ries abschließen kann er jedoch noch nicht, und hält sich für die Zukunft eine Möglichkeit offen.

Ein Temperaturschock sei die Ankunft auf jeden Fall gewesen, sagt Patrick Klein über die ersten Minuten am Münchner Flughafen. Am 28. November landet er mit seiner Familie in der Landeshauptstadt und setzt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder Fuß auf deutschen Boden. "Wir sind sommerlich gekleidet angekommen, in kurzen Hosen." An dem Wochenende sei dann auch noch das Schneechaos ausgebrochen. "Meine Kinder haben zum ersten Mal Schnee gesehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

