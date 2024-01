41-Jährige wird bei Unfall in Bopfingen verletzt

Ein 60 Jahre alter Mann übersieht in Bopfingen eine Autofahrerin. Der Sachschaden ist hoch.

Eine Frau ist bei einem Unfall am Freitag in Bopfingen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überfuhr ein 60 Jahre alter Autofahrer gegen 9.15 Uhr die Kreuzung Nördlinger Straße/Wiesmühlstraße, ohne auf das Auto der vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen zu achten. Die Frau fuhr ihrerseits von Bopfingen in Richtung Nördlingen. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 22.500 Euro. (AZ)