59-Jähriger missachtet in Bopfingen die Vorfahrt

Am Montagvormittag kommt es in Bopfingen zu einem Unfall, bei dem ein vierstelliger Schaden entsteht.

Auf rund 7000 Euro wird laut Polizei der Schaden geschätzt, der in Bopfingen bei einem Unfall am Montagvormittag entstand. Gegen 10 Uhr bog ein 59-jähriger Autofahrer von der Ellwanger Straße in die Aalener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 33-jährigen Autofahrers. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben