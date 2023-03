74-Jähriger missachtet Vorfahrt von Lkw-Fahrer

6000 Euro Schaden sind laut Polizeiangaben bei einem Unfall in Bopfingen entstanden. Ein 74-Jähriger habe einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen.

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr an der Einmündung B29/Aalener Straße in Bopfingen ereignet. Ein 74-jähriger Autofahrer missachtete nach Polizeiangaben am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch