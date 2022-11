Auto auf öffentlichem Parkplatz zerkratzt

Unbekannte Personen haben ein Auto in Bopfingen zerkratzt, der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Zwischen Sonntagmorgen, 1.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.25 Uhr, haben Unbekannte einen VW in Bopfingen zerkratzt, wie die Polizei berichtet. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bachgasse. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei rund 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07326/960220 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.