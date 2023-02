Frau missachtet Vorfahrt und verursacht 30.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Personen werden bei einem Unfall bei Bopfingen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Totalschaden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag bei Bopfingen ereignet. Eine 23-Jährige wollte auf der K3298 von Dorfmerkingen kommend nach links in die L1080 in Richtung Bopfingen-Hohenlohe abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten, aus Unterriffingen heranfahrenden Pkw eines 60-Jährigen. Infolgedessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.