So ist die Flüchtlingssituation in Bopfingen

300 Flüchtlinge leben derzeit in Bopfingen. Auf dem Wohnungsmarkt herrscht eine angespannte Lage, bei steigenden Zahlen könnten Wohncontainer nötig werden.

Die Lage in Sachen Flüchtlinge ist ernst. Man habe schon jetzt erhebliche Probleme, die Menschen unterzubringen, so Bürgermeister Gunter Bühler im Gemeinderat. Und Ende 2025 könnte sich die Lage noch weiter verschärfen. Denn dann fällt das LEA-Privileg und der Ostalbkreis muss noch mehr Flüchtlinge aufnehmen als bisher. Schon jetzt sinke die Akzeptanz gegenüber Zuwanderern in der Bevölkerung extrem, so Bühler weiter. „Die Leute reagieren auch in den Wahlen entsprechend, wir müssen hier dringend gegensteuern.“

Wie die aktuelle Situation in Bopfingen aussieht und wie sich diese entwickeln könnte, haben Bürgermeister Gunter Bühler und Hauptamtsleiter Daniel Bäuerle dargelegt. Aktuell leben rund 300 Flüchtlinge in Bopfingen. 260 von ihnen sind Geflüchtete aus der Ukraine, was einem Anteil von 2,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt beträgt 1,6 Prozent. In diesem Jahr habe man, so Bäuerle, keine weiteren Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Bopfingen habe derzeit eine Restaufnahmequote an sonstigen Asylbewerbern von sieben Personen. Der Wohnungsmarkt sei aktuell sehr angespannt, die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten limitiert, so der Hauptamtsleiter weiter.

Bürgermeister: Bopfingen hat relativ viele Menschen aufgenommen

Vergleicht man die Zahlen mit anderen Städten im Kreis, habe Bopfingen relativ viele Menschen aufgenommen, so Bürgermeister Bühler. Dies liege zum einen an vielen Ehrenamtsinitiativen und an Gemeinschaftsunterkünften in der Nähe wie in Kirchheim oder dem DRK-Pflegeheim in Bopfingen. Viele Geflüchtete, die dort untergekommen sind, hätten sich im Anschluss im Umkreis eine Bleibe gesucht. Etwa 65 Prozent der Flüchtlinge sind Frauen, viele davon mit minderjährigen Kindern. Neben Ukrainerinnen und Ukrainern leben auch noch 19 Asylbewerber sowie 19 Personen mit Schutzstatus aus verschiedenen Ländern in Bopfingen.

Einen Einblick über die Situation in den Schulen und Kindergärten gab Marina Gerner, Leiterin des Amtes für Finanzen, Familie und Bildung. Insgesamt besuchen derzeit 53 ukrainische Schülerinnen und Schüler die Bopfinger Schulen, elf davon die Grundschule am Ipf, vier die Grundschule Oberdorf, acht die Grundschule in Schloßberg, 29 die Werkrealschule und ein Schüler das Ostalb-Gymnasium. Insgesamt klappe alles relativ gut, an manchen Schulen gebe es Probleme mit Unpünktlichkeit und Fehltagen, so Gerner. In den Kindertagseinrichtungen werden derzeit elf Kinder betreut: vier im Kinderhaus, zwei im städtischen Kindergarten Schloßberg, eines im katholischen Kindergarten Baldern, eines im katholischen Kindergarten Oberdorf, zwei im katholischen Kindergarten Kerkingen und ein Kind im Kindergarten Aufhausen. Die Integration funktioniere umso besser, je weniger ukrainische Kinder in den Kindergärten seien, so Gerner weiter. Im Kinderhaus habe man Fehltage zu beklagen. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist wesentlich höher. „Wenn wir das Potential komplett bedienen würden, wären wir bei einem neuen Kindergarten in Bopfingen“, sagt Gunter Bühler.

Nur zwölf Geflüchtete haben eine Beschäftigung

Und so sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus: Aktuell beziehen 203 Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen vom Jobcenter, darunter 27 Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern. 62 Personen sind jünger als 15 Jahre, 18 Jugendliche besuchen die Schule, 120 Personen Sprach- und Qualifzierungsmaßnahmen. In diesem Jahr konnten leider nur zwölf Geflüchtete in eine Beschäftigung integriert werden.

Im Moment ist der Ostalbkreis während des Betriebs der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen von der Zuteilung von Asylbewerbern offiziell befreit. Davon ausgenommen sind ukrainische Geflüchtete und Flüchtlinge, die im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme nach Deutschland kommen. Dazu gehören beispielsweise afghanische Ortskräfte. Zudem hat man freiwillig Menschen im Rahmen freier Kapazitäten aufgenommen, um beispielsweise Familien zusammenzuführen.

Zum Jahresende 2025 wird die LEA geschlossen. Dann wird der Kreis mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. In einer fiktiven Rechnung geht man aktuell davon aus, dass auf Bopfingen etwa 93 Personen pro Jahr entfallen könnten. Selbst wenn es nur etwa 50 Geflüchtete wären, käme Bopfingen schnell an seine Grenzen, so Bühler. „Wenn wir zwei Jahre hintereinander 50 bis 60 Menschen aufnehmen müssen, sind wir definitiv bei Großunterkünften.“ Berthold Herdeg (CDU) sagte, wenn Menschen ihre Heimat verlassen, tun sie dies nicht freiwillig. Hilfe sei hier wichtig und richtig, dürfe aber nicht zur Überforderung führen und dazu, dass sich Spannungen in der Gesellschaft aufbauten. Europaweit müsse eine Übereinkunft gefunden werden.

Carola Merk-Rudolph (SPD) bekräftigte, man müsse dankbar sein, dass man in Deutschland seit über 80 Jahren in Frieden und Sicherheit leben könnte. Asyl ist ein Menschenrecht, aber irgendwann sei eine Grenze erreicht. Jetzt sei die Politik gefordert, man dürfe die Kommunen nicht allein lassen. Sie schlug vor, noch einmal mit Ellwangen über einen Kompromiss zu sprechen. Vielleicht könne es eine Lösung sein, einen Teil der LEA auch nach 2026 zu behalten.