17-jähriger Mopedfahrer bricht sich den Arm bei Unfall

Ein Mopedfahrer verletzt sich bei einem Unfall in Deiningen – er hatte zu spät erkannt, dass eine Frau abbiegen wollte.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 18.35 Uhr in Deiningen auf der Staatsstraße in Richtung Nördlingen ereignet. Ein 17-jähriger Mopedfahrer erkannte laut Polizeibericht zu spät, dass die vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin nach rechts in Richtung Löpsingen abbiegen wollte und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall stürzte der junge Mann und erlitt hierdurch eine Fraktur seines Armes. Er wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (AZ)