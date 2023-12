Deiningen

06:00 Uhr

Ist die Beschilderung in Deiningen noch zeitgemäß?

Plus In Deiningen wird bei der Verkehrsschau geprüft, ob Schilder noch aktuell sind und ob es Unfallschwerpunkte gibt. Die Frage nach Tempo 30 wird auch aufgeworfen.

Eine Verkehrsschau ist in Deutschland ein Vorgang, bei dem die Ausstattung einer Straße regelmäßig geprüft wird. Bei der Prüfung wird untersucht, ob Schilder noch notwendig und aktuell sind und gegebenenfalls nachzubessern. So soll die Verkehrssicherheit verbessert werden. Besonderes Augenmerk liegt bei der Verkehrsschau auf Unfallschwerpunkten. So geschehen auch wieder in Deiningen. Im Prinzip war der Vorgang in der Gemeinde ohne größere Befunde, es ging lediglich um ein paar wenige falsch oder unübersichtlich platzierte Verkehrsschilder und später um eine Zone 30.

So zum Beispiel bei der Einfahrt ins Wohngebiet Lerchenweg, eine Fußgängerquerung im Neubaugebiet oder in der Alemannenstraße (Vorfahrt achten). Ein eher schwieriges Themenfeld ist der Geo-Radweg Altmühltal, der auf dem Weg von Nördlingen nach Fessenheim entlang der Hauptstraße durch Deiningen führt. Das Anlegen eines klassischen Radweges (gemeinsame Nutzung Geh- und Radweg) an der Hauptstraße ist wegen Bushaltestellen und Hofeinfahrten nicht möglich. Und die andernorts oft praktizierte Lösung einer aufgemalten Radwegmarkierung wurde im Deininger Gemeinderat einhellig als nicht praktikabel abgelehnt. „Es bleibt die beste Lösung, als auf dem kurzen Weg durchs Dorf auf die Rücksichtnahme der anderen Verkehrsteilnehmer zu vertrauen“, meint Bürgermeister Wilhelm Rehklau.

