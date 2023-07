Lkw-Auflieger löst sich in Deiningen und beschädigt Dieseltank

Ein Lkw-Auflieger hat den Tank einer Sattelzugmaschine beschädigt. Eine große Menge Diesel läuft aus. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstag in Deiningen unterwegs, als sich beim Abbiegen der Aufleger löste. Laut Angaben der Polizei bog der Lkw gegen 8.30 Uhr von der Hauptstraße in den Sportpark ein. Der Auflieger kam im Einmündungsbereich zum Stehen kam. Beim Lösen wurde der Tank des Lkws beschädigt, sodass circa 100 Liter Diesel ausliefen. Der Auflieger war vermutlich nicht richtig gekoppelt. Die Freiwillige Feuerwehr Deiningen rückte mit zehn Einsatzkräften zum Abbinden des Diesels aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.