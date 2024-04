Nichts gestohlen, aber 3500 Euro Schaden hinterlassen

In Deiningen ist in eine Druckerei eingebrochen worden. Diverse Schränke wurden von einer Person aufgebrochen, die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person ist zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in eine Druckerei in Deiningen eingebrochen. Laut Polizeiangaben brach die Person mehrere Schränke und eine Tür auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Erbeutet habe der Täter oder die Täterin vermutlich nichts. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)