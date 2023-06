Pkw in Deiningen beschädigt und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Um den von ihr verursachten Schaden an einem geparkten Renault in Deiningen kümmert sich eine unbekannte Person nicht. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihr.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Sportpark in Deiningen hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Schaden an einem silbernen Renault Megane verursacht. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Montag und 19 Uhr am Dienstag soll die Verkehrsteilnehmerin oder der Verkehrsteilnehmer gegen die hintere rechte Tür des silbernen Wagens gestoßen sein, so der Nördlinger Polizeibericht. Dort entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Dem Schaden zum Trotz flüchtete der Unfallverursacher und ließ den Renault beschädigt zurück. Daher bittet jetzt die Polizei Nördlingen um Hinweise zum Unfall und seinem Verursacher, unter der Telefonnummer 09081/2956-0 nimmt sie diese entgegen. (AZ)