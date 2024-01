Unbekannter beschädigt in der Nacht acht Autos

In Deiningen stellt ein Unbekannter an mehreren Autos die Scheibenwischer hoch. Er verursacht einen Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Acht Autos sind in Deiningen in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt worden. Laut Polizeibericht standen die Fahrzeuge auf der Verkaufsfläche eines Autohauses in der Straße Am Sportpark. Der bislang unbekannter Täter stellte an den Fahrzeugen die Scheibenwischer hoch - allerdings so, dass es zu Lackschäden an der Oberkante der Motorhauben kam, wie die Polizei berichtet. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweis, Telefon 09081/29560. (AZ)